Des dentistes de la Montérégie se préparent à l'après-COVID 19

Alors que l'on parle de déconfinement graduel au Québec, on ignore encore à quel moment les dentistes pourront opérer à pleine capacité leurs cliniques en raison de la distanciation sociale à respecter. Cela n'empêche pas certains spécialistes comme le docteur Jacques Véronneau, dentiste à Saint-Denis-sur-Richelieu d'offrir des soins.

Le docteur Jacques Véronneau a terminé un doctorat en science spécialisé en cariologie et agit comme professeur adjoint et chercheur à l'Université McGill.

Pour l'instant, il explique que seulement une cinquantaine de cliniques dentaires en Montérégie offrent des soins bucco-dentaires mais que les dentistes sont très restreints dans ce qu'ils peuvent prodiguer comme traitements.

L'Ordre des dentistes a d'ailleurs fait un rappel à ses membres dans les derniers jours «de répondre avec diligence aux patients tout en suivant les recommandations de la santé publique», qui définit ce qui doit être considéré comme intervention urgente et non-urgente.

Une minorité des cliniques dentaires offrent toutefois les services d'urgence et il a décidé d'offrir des services à sa clinique de Saint-Denis-sur-Richelieu (il a aussi une clinique en Mauricie).

Le docteur Jacques Véronneau des Cliniques dentaires Véronneau

En général, les urgences comme le traitement des infections, les traumatismes buccaux ou les bris d'obturation peuvent être traités ou les interventions immédiates.

Par contre, le docteur Jacques Véronneau comme bien d'autres dentistes ignorent QUAND et de QUELLE façon les dentistes pourront reprendre leur pratique de façon normale en offrant toute la gamme de services habituels.

Pourtant, les besoins de soins dentaires sont grands, les appels sont nombreux et lui a décidé d'offrir des soins malgré l'avénement de la COVID-19.

«Nous voulons survivre même en milieu rural et pas seulement auprès des riches et j'ai décidé d'agir devant le nombre d'appels qui est grandissant. Les seuls professionnels qui ne sont pas mis à contribution dans la lutte à la COVID-19, ce sont les dentistes. Il y a plus de 610 dentistes, selon l'Ordre, qui se sont offerts à aller offrir des soins en CHSLD alors que sur les 4300 cliniques au Québec, peu sont ouvertes. Pour l'instant, nous n'avons pas d'idée quant à la volonté du gouvernement pour le déconfinement, nous n'en savons rien. Il faut toutefois considérer que 65% des dentistes ont des frais fixes à payer dans la région.» Docteur Jacques Véronneau, Centres dentaires Véronneau

De l'aide demandée pendant la crise

Beaucoup de programmes ont été créés pour les PME, pour les particuliers mais peu sont parfaitement adaptés à la réalité des dentistes et des professionnels de la santé dentaire.

Le docteur Véronneau croit que le gouvernement peut faire davantage pour soutenir les dentistes.

Et cela passe par un approvisionnement suffisant en masques, visières mais aussi des mesures fiscales pour ceux qui ne sont pas en opération.

«65 % de nos frais fixes doivent être honorés même si des employés ont été mis au chômage. Comment on peut rappeler nos employés alors que nous avons peu ou pas d'employés en ce moment en contexte? Notre réalité est toute autre que celle des PME et entreprises manufacturières. Nous avons des baux à honorer, du matériel qui peut être périmé et des primes d'assurance importantes à payer. » Docteur Jacques Véronneau, Centres dentaires Véronneau

Et l'après-crise COVID-19?

Jacques Véronneau ne se berce pas d'illusions: l'après-COVID 19 et le déconfinement risquent de changer complètement la façon d'aborder les soins et particulièrement, chez les patients qui devront redoubler de prudence.

Il faudra resserrer les normes d'hygiène pour protéger tant les professionnels que les patients et ca impose des changements importants