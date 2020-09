Des diffuseurs de spectacle demandent l'aide de Québec et Ottawa

Le secteur culturel et des salles de spectacle est durement touché par la pandémie et faute de soutien financier, plusieurs lieux de diffusion pourraient carrément fermer malgré une réouverture annoncée par le gouvernement. Une nouvelle étude de l'association de diffuseurs RIDEAU sur le sujet vient documenter l'apport économique et les pertes de ce secteur important de l'économie.

Certains lieux de diffusion du Québec doivent générer près de 90-95 % de revenus autonomes, puisque l’aide financière accordée par Québec et Ottawa est insuffisante, selon ce que l'on peut apprendre dans l'étude.

Pour l'instant, plusieurs salles arrivent à générer des revenus mais il n'ya aucune certitude pour le Programme de subvention aux entreprises du fédéral et ca inquiète grandement.

On y apprend que les diffuseurs de RIDEAU génèrent un PIB de 135 millions de dollars au Québec et 19,7 millions en entrées fiscales sans compter les retombées indirectes pour les restaurants et établissements licenciés.

Chaque mois d’inactivité depuis le début de la crise a engendré des pertes de revenus d’environ 7 M$.

Entre le 12 mars et le 30 juin, séquence où les représentations étaient interdites, on estime que 3700 représentations n’ont pas eu lieu, toutes disciplines confondues.

Malgré l'annonce du ministère de la Culture et des Communications de 20,3 millions en août à 318 organismes de diffusion, il n'ya pas de certitude par-delà décembre.

Une aide financière sur du long terme demeure indispensable, c'est l'avis de Jean-Sylvain Bourdelais directeur général du Centre des arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe.

«Les gens qui fréquentent la salle sont soulagés depuis la reprise de voir le degré de sécurité, ils se sentent bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas une aide qui nous permet de passer l'hiver, ce sera difficile. 172 événements ont été touchés chez-nous depuis le début de la pandémie. D'ici le 31 décembre, nous passerons à 187 événements si le Programme de subvention aux entreprises du fédéral pour les employés n'est pas renouvelé. Notre association a sonné la cloche en disant «Iceberg droit devant!» Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général Centre des arts Juliette-Lassonde

Vers une deuxième vague...et le défi de la rétention des employés

Malheureusement, on ne peut évacuer de l'espace public la possibilité d'une deuxième vague. Et les salles de spectacle doivent envisager la situation avec réalisme.

Si les règles sont respectées en salle, c'est la transmission communautaire qui inquiète.

L'un des principaux défis des diffuseurs, en plus de devoir conjuguer avec des salles plus réduites demeurent encore de garder les travailleurs du culturel au travail, alors que certains qui étaient bien formés ont déjà quitté le navire.

«Les taux de contagion augmentent, il y a eu le retour à l'école et malheureusement nous voyons des gens qui ne respectent pas les règles, il ne faudrait replonger dans une deuxième vague. Nous avons de la main d'oeuvre qualifiée, certains employés ont déjà quitté, il faut donc un soutien accru pour maintenir ces travailleurs et s'assurer que nous pouvons continuer par-delà l'automne. Et le signal fort doit venir du fédéral» Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général et artistique Centre des arts Juliette-Lassonde

Centre des Arts Juliette-Lassonde: La salle du Centre des Arts Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe