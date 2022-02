Des dizaines d'accidents en Montérégie en raison de la poudrerie

La Sureté du Québec invite les automobilistes de la Montérégie à garder des distances sécuritaires sur les routes et si possible, éviter les déplacements non essentiels. Un mégacarambolage est entre autres survenu sur la 20 en direction est impliquant tout près d'une vingtaine de voitures, dans le secteur de Les Cèdres et Coteau-du-Lac en Montérégie-Ouest.

La visibilité est à ce point mauvaise sur certains troncons de la Montérégie que le ministère des Transports a annoncé, peu après midi 30, la fermeture de l'autoroute 15 à La Prairie entre le boulevard Matte à Brossard et la route 134 à Candiac. Elle a été rouverte dans les deux directions, vers 17h15.

Peu avant 9h, une vingtaine de voitures et de semi-remorques ont été impliqués dans un carambolage important et la 20 est fermée en direction est et ouest.

Il a fallu faire un long détour par la 339, qui est maintenant rouverte.

Des ralentissements

Deux personnes ont subi des blessures mineures, selon la SQ, et les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir certains occupants de leurs voitures. Le ministère des Transports est d'ailleurs toujours sur place.

Évidemment, l'accident a fait en sorte que des automobilistes sont refoulés à la frontière ontarienne, à la hauteur de la route 201.

Plus tôt ce matin, l'autoroute 30 a aussi été fermée en ouest en raison d'un accident impliquant 4 véhicules. L'entrave est maintenant terminée depuis 11h