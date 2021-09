Des dons volés chez Proanima de Saint-Jean-sur-Richelieu

Le refuge Pro-Anima de Saint-Jean a été victime d'un cambriolage, en fin de soirée samedi. Les suspects ont fracassé la vitre de la porte d'entrée pour s'introduire dans les locaux du service animalier de la rue Pierre-Caisse.

Ils ont volé l'argent des boîtes de dons en plus de nourriture pour chat. Aucun animal n'a été blessé.

«Nous sommes profondément attristés de voir qu'une chose pareille est encore possible, en particulier envers un OBNL ayant à coeur le bien-être animal. Envers aussi une équipe passionnée, forte et soudée jusqu'au bout pour aider la cause. Ce n'est pas juste du matériel qui a été brisé, mais également notre moral.»