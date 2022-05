Des écoles de la Montérégie vigilantes quant au «choking challenge»

Un nouveau défi sur les réseaux sociaux inquiète grandement les autorités: le «choking challenge». C'est le cas entre autres à Longueuil, au Centre de services Marie-Victorin alors que des parents ont reçu un avis pour discuter ouvertement de la problématique.

Des élèves de trois écoles primaires et secondaires du Centre de service scolaire Marie-Victorin (notamment l'école secondaire Gerard-Filion) ont tenté de relever le défi, aussi connu comme «blackout challenge», le «fainting game» ou le «passout challenge».

Il consiste à cesser de respirer jusqu’à ce qu’il y ait perte de conscience, ce qui peut entrainer des conséquences graves sur la santé.

Dans certains cas, les enfants jouent en comprimant la poitrine d'un ami ou en serrant son cou pour couper le flux d'oxygène.

Dans un premier temps, la personne étouffée se sentira étourdie en raison de la réduction du flux sanguin et du manque d'oxygène dans le cerveau, ce qui donne l'impression de provoquer une sensation euphorique.

Puisque le défi est presque devenu viral sur Tik Tok, l'administration a cru bon aviser les parents et les jeunes.

«Le défi présenté sur des réseaux sociaux a nécessité l'envoi d'avis aux parents dans trois écoles du CSS Marie-Victorin (deux écoles secondaires, une école primaire). Dans l'immédiat, l'objectif est d'informer les parents afin qu'ils puissent sensibiliser leur(s) enfant(s) aux risques associés à ce type de défi. Les réseaux sociaux sont des sources d'information qui conduisent les directions d'écoles et les parents à exercer une vigilance accrue pour s'assurer que nos élèves évoluent dans un contexte scolaire et social sain et sécuritaire».

