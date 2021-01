Des enseignants CSQ de la Montérégie votent 5 jours de grève

Des enseignants du primaire et du secondaire de la Fédération de l'enseignement CSQ de la Montérégie amorceront bientôt des grèves tournantes, alors qu'ils sont sans convention collective depuis 1 an et qu'ils jugent que leurs conditions se détériorent.

En Montérégie, la Fédération regroupe des syndiqués des centres de services scolaires du Syndicat Champlain, du Haut-Richelieu, de Val-Maska (Saint-Hyacinthe), Sorel-Tracy notamment. Tous les syndicats n'ont pas exercé leur vote en ce sens mais plusieurs songent à adopter des moyens de pression à exercer en février.

Dans les dernières heures, le Syndicat de l'enseignement Val-Maska (qui regroupe tous les enseignants du centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe) s'est prononcé à raison de 91 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à 5 jours

Selon son président Patrick Théroux, les besoins de personnel sont criants, les salaires ne sont pas suffisants, la tâche s'est considérablement alourdie et l'on déplore le fait que Francois Legault aurait affirmé que de ratifier un convention avec ces enseignants

Le personnel enseignant réclame notamment des améliorations significatives en ce qui concerne la composition des classes avec les services aux élèves en difficulté

Patrick Théroux compare la situation actuelle au délestage que l'on peut faire dans les hôpitaux en raison du manque de ressources pour aider les élèves qui sont en difficulté.

«Les conditions actuelles sont loin d'être agréables tant pour les élèves que pour les profs. Nous demandons au gouvernement d'établir des maximum d'élèves en tenant compte de la réalité des classes et il n'y a aucune ouverture. Nous ne faisons pas la une comme la santé mais des élèves en difficulté n'ont pas tous les services auxquels ils ont droit. Il n'y a aucune possibilité d'aménager la tâche. Ce n'est pas nouveau depuis le début de la pandémie. C'est un peu comme du délestage que l'on vit dans nos écoles: on a vu des orthopédagogues qui aident les élèves en difficulté aller enseigner au secondaire parce qu'il manque de main d'oeuvre. L'attraction du personnel est difficile et la pandémie l'a mis en lumière». Patrick Théroux, président Syndicat Val-Maska

Ampleur de la tâche et manque de ressources en plein COVID-19

En mars 2020, la négociation s'était retrouvée sur pause pour ensuite être relancée mais selon ces syndicats, les négociateurs patronaux ne semblent pas destinés à régler une sortie de crise imminente.

Pour Éric Plourde, président du Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, la COVID-19 n'est venue que mettre en relief des problèmes plus pressants à régler. Là-bas, il y a aussi un mandat majoritaire pour 5 jours de grève possiblement à la mi-février, si rien ne bouge.