Des entreprises agrotouristiques font bouger les familles de la Montérégie

De plus en plus d'entreprises agrotouristiques de la Montérégie diversifient leurs activités pour accueillir des visiteurs hivernaux et offrir du réconfort aux familles en cette période confinement. La Cidrerie Milton de Sainte-Cécile-de-Milton a entre autres choisi de permettre aux familles de bouger et d'offrir ses collines et terrains enneigés tout en stimulant l'agrotourisme.

Dans tous les cas, c'est fait dans le respect le plus stricte des règles sanitaires et de la capacité d'accueuil prescrite.

La famille Milton a choisi d'offrir l'accès gratuit à 2,3 kilomètres de sentiers multifonctionnels gratuits pour la marche, la raquette ou le vélo surdimensionné.

Les familles doivent toutefois arriver avec leur équipement puisqu'il n'y a aucun prêt et l'accès au verger est gratuit.

D'autres attraits de la région permettent aux familles d'avoir accès à leurs installations, c'est le cas de la Cidrerie Michel Jodoin de Rougemont et Roger Picnic de Mouton Village à Saint-Charles-sur-Richelieu qui offrent des sentiers de randonnée.

Il faut aussi noter que les parcs nationaux sont ouverts et diversifient leurs activités pour permettre aux familles de prendre l'air, c'est le cas du Parc national du Mont-Saint-Bruno, Parc national des îles-de-Boucherville, du Centre écologique Fernand-Séguin et du Parc régional de Saint-Bernard-de-Lacolle. Dans certains cas, on peut y faire de la randonnée, du ski de fond, de la raquette et de la glissade sur tube.

Dans tous les cas pour ces parcs, il faur réserver et acquitter vos droits annuels avant de vous y rendre ou en vous procurant une passe annuelle.