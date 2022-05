Des Hells Angels sous surveillance en Montérégie en fin de semaine

Des regards sont tournés vers la petite municipalité de St-Charles-sur-Richelieu parce que les Hells Angels de partout au Québec y ont prévu un grand rassemblement en fin de semaine.

Aucune arrestation n'est prévue, mais les policiers veilleront au respect de la loi.

C'est dans le cadre de l'évènement «First Run» au repaire du chapitre sud, dans le 4e rang. Une centaine de motards sont attendus pour l'occasion.

Ce matin, ils étaient d'ailleurs particulièrement visibles, sur le 4e rang, avec un point de contrôle des policiers avant l'entrée au site.

Le First Run en quelque sorte une démonstration de force et de visibilité des motards et une activité obligatoire, selon la charte mondiale des règlements du groupe. Ils en profitent pour sillonner des routes et montrer leurs couleurs.

Les policiers bien visibles à Saint-Hyacinthe

Les policiers seront aussi visibles à un populaire évènement de tatouage a Saint-Hyacinthe, le Bike and Tattoo Show alors qu'ils sont présents depuis ce matin, selon la sergente Audrey-Anne Bilodeau.

Des dizaines de policiers de Longueuil, de la SQ, de la GRC et autres corps policiers sont sur place pour s'assurer du respect du Code de la sécurité routière et mettre à jour leurs informations quant aux motards en Montérégie et au Québec.