Des infirmières en colère manifestent en Montérégie-Ouest

Des infirmières de la FIQ-CISSS Montérégie-Ouest en colère demandent au gouvernement de cesser l'utilisation de l'arrêté ministériel 007 et d'utiliser le temps supplémentaire obligatoire à toutes les sauces.

Rappelons que les établissements du CISSS Montérégie-Ouest souffrent cruellement du manque de main d'oeuvre et des ambulances qui devaient se rendra à l'Hôpital Anna-Laberge ont même dû être détournées vers l'Hôpital Lakeshore à Montréal, dans les dernières semaines.

Elles exigent des vacances en 2021 pour une meilleure conciliation travail-famille et veulent démontrer les effets de l'Arrêté 007 sur les démissions massives dans le réseau.

Elles manifestaient devant l'Hôpital du Suroît aujourd'hui.

Actuellement, en Montérégie-Ouest, il manque 50 % de professionnelles en soins et depuis un an, ce sont plus de 300 professionnelles en soins qui ont quitté l'établissement.

En raison du temps supplémentaires imposé et du manque de ressources, plusieurs renoncent carrément à la profession.

Mélanie Gignac, présidente du syndicat, se demande où est passé le PDG du CISSS Montérégie-Ouest.

«Les mesures ostentatoires du gouvernement sont inacceptables! Il oblige les infirmières à faire du temps plein, coupe dans les vacances pour combler des horaires et amène le personnel à se déplacer d'un établissement à l'autre alors qu'il y a des démissions à chaque semaine, les gens n'ont plus de qualité de vie. Le temps supplémentaire obligatoire est maintenant utilisé pour couvrir tous les quarts de travail réguliers en plusieurs unités, c'est aussi ce que nous dénoncons» Mélanie Gignac présidente Syndicat FIQ CISSS Montérégie-Ouest

Un essouflement qui date d'avant la pandémie

La problématique du manque de personnel ne date pas du début de la pandémie en Montérégie-Ouest et le CISSS s'affaire à multiplier les opérations de recrutement.

Certains départements roulent à moins de 50% avec des professionnels de catégorie 1

Le CISSS Montérégie Ouest estime qu'il y a un manque de 500 infirmières sur plusieurs unités

Évidemment, les attentes pour désengorger les hopitaux sont grandes en vue de la construction de l'Hopital de Vaudreuil Soulanges