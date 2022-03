Des investissements de 774 M$ pour les routes de la Montérégie

Quelque 142 projets de réfection de routes et structures sont prévus en Montérégie dans les deux prochaines années pour un investissement de 774 millions du ministère des Transports (MTQ).

410 M$ serviront pour la réfection des ponts et viaducs, 169 M$ iront pour remettre les chaussées en bon état et 1,9 M$ serviront à réaménager des structures ferroviaires abandonnées et des ponceaux.

Du nombre des projets majeurs, il y a l'asphaltage de l'autoroute 30 en Ouest vers Sorel-Tracy ainsi que de la route 223 à Beloeil, très attendu dans la région.

Le MTQ accentuera ses interventions pour la création de voies réservées en marge de la mise en service prochaine du REM. Du nombre, il y a l'élargissement de la 30, entre Brossard et Boucherville, avec une voie dédiée au transport en commun. L'autoroute 10 à l'intersection de l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'au Quartier Dix30 sera aussi élargie, dès l'an prochain.

Le ministre des Transports, Francois Bonnardel, explique que ces investissements sont nécessaires pour que les usagers de la route fassent la transition vers le transport collectif.

Autres chantiers

À Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les projets majeurs, il y a la reconstruction du pont de la route 104 au-dessus de la rivière L'Acadie et l'installation de glissières sur l'A-35, aux limites de Carignan.

Le chemin Grande-Ligne sera aussi asphalté dans les deux directions, de la route 133 à la route 227.

À Saint-Hyacinthe, la route 116 sera asphaltée de même que la 137, entre les routes 224 et 116. Le pont de la route 231 sera aussi réparé.

Pour faire le suivi de certains projets d'infrastructures routières ou connaître leur échéancier en Montérégie, vous pouvez consulter le lien du MTQ.