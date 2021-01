Des investissements records en construction à Longueuil en 2020

Malgré la pandémie et le ralentissement économique, la valeur des investissements en construction a bondi de 45% à Longueuil en 2020 par rapport à 2019. La Ville indique aussi que des chantiers industriels vont bon train et se poursuivront en 2021.

La Ville de Longueuil a enregistré plus de 880 M$ au chapitre de la valeur des constructions en 2020.

Les hausses se faisaient surtout sentir dans les secteurs résidentiel et industriel, pour des travaux de rénovation et d’agrandissement ainsi que du nombre de constructions neuves.



Plus de 500 constructions neuves résidentielles ont été bâties sur le territoire de Longueuil en 2020, pour un montant de plus de 347 M$ en investissements.

244 bâtiments unifamiliaux ont aussi été construits, une augmentation de 55 % comparativement à l’an dernier.



Cinq nouvelles entreprises ont choisi Longueuil pour s’y établir et y construire leurs locaux, dont quatre ayant élu domicile dans la zone aéroportuaire.

Ces nouvelles entreprises représentent une valeur de 110 millions et s'ajoutent aux investissements liés à la poursuite des travaux pour la construction de la brasserie de Molson Coors

Des projets immobiliers d'ampleur

L'un des chantiers d'importance qui a été annoncé en 2020 et qui est fort prometteur pour les prochaines années est celui de Devimco Immobilier au centre-ville.

On parle d'un projet de 4 tours mixtes évalué à près de 500 millions de dollars avec près de 1 200 unités d'habitation et des espaces commerciaux variés.

À terme, les retombées directes pour la Ville pour ce nouveau développement sont estimées à plus de 75 M$ pour les quinze prochaines années.

Les travaux sur le terrain pourraient commencer à la fin de l'année 2021 et s'échelonner par phases sur une période de six ans.