Des jeunes infectés à l'origine d'une éclosion dans un bar de Brossard

Le relâchement des règles d’hygiène et des mesures de distanciation sociale, notamment dans les bars, fait craindre une nouvelle hausse des cas de COVID-19 au Québec. La Santé publique de la Montérégie s'inquiète d'ailleurs d'une éclosion de cas dans un bar du Quartier DIX30, à Brossard, la semaine dernière.

Si vous avez fréquenté le bar Mile Public House mardi soir dernier, le 30 juin, vous êtes invités à passer le test de dépistage de la COVID-19 dès maintenant.

Une soixantaine de jeunes asymptômatiques seraient à l'origine d'une possible éclosion dans cet établissement. Les fêtards se sont également rendus dans deux autres party dans des résidences.

Plus de 20 d'entre eux ont été testés positifs et d'autres jeunes attendent toujours leur résultat. Par mesure préventive, tous les employés seront testés.

L'endroit était bondé ce soir-là - veille de la fête du Canada - et des dizaines de clients faisaient la file à l'extérieur pour entrer, selon nos informations. La majorité des clients ne portait pas de masque.

Le virus circule plus dans la communauté et chez les jeunes, ce qui préoccupe la directrice de Santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier. Même s'il y a moins de nouvelles personnes infectées par jour qu'il y a quelques mois, elle appelle d'ailleurs à la vigilance.

« On le voit que c'est fragile et il ne suffit que de quelques cas qui vont dans des événements où ils sont en promiscuité avec des dizaines de personnes pourque ça reflambe et qu'on se retrouve avec des nombres importants. Ce n'est pas ce qu'on souhaite personne. C'est pour ça qu'on renforce les messages de respecter la distanciation. » - Dre Julie Loslier, directrice de Santé publique

Dre Loslier rappelle que la COVID-19 est toujours présente et qu'aucun établissement n'est à l'abri de ce genre de situation.

La Montérégie enregistre 33 nouvelles personnes infectées à la COVID-19 ces 24 dernières heures, c'est près de la moitié des nouveaux cas de la province. Elle demeure la deuxième région la plus infectée au Québec avec près de 8 000 cas. Au Québec au total, on compte 74 nouveaux cas, 3 nouveaux décès et 6 nouvelles personnes hospitalisées.

L'association des tenanciers de bars en colère

La Nouvelle association des bars du Québec est en colère contre les bars délinquants qui ne font pas respecter les normes sanitaires.

Le regroupement leur demande de se conformer pour éviter que la santé publique ne les fasse fermer de nouveau. Une majorité d'établissements sont déjà en difficulté financière et ne survivraient pas à un autre confinement imposé.

L'association aimerait que les boites de nuit et les bars avec une piste de danse demeurent fermés et touchent une aide du gouvernement.

Deux membres ont été exclus du regroupement pour avoir omis d'appliquer les règles, dont le Mile Public House de Brossard, selon le Devoir.

De son côté, Québec songe à imposer des amendes aux récalcitrants et à fermer de nouveau les établissements qui ne se conforment pas.

- Avec la collaboration d'Andrée-Anne Barbeau et d'Étienne Phénix, journalistes Bell Média Montréal.