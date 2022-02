Des plages de vaccination sans rendez-vous ouvertes en Montérégie

Il est maintenant possible de se faire vacciner contre la COVID-19 sans prendre rendez-vous en Montérégie en février.

C'est jusqu'à épuisement des doses aux cliniques éphémères qui seront aussi ouvertes les fins de semaine, notamment à Boucherville, Beloeil, Longueuil, Varennes et Saint-Hyacinthe mais aussi à Sorel-Tracy et bon nombre de villes.

Vous êtes invités à prendre connaissance de la localisation de chacun des sites en cliquant ici. En vous présentant sur place, on vous remet un coupon pour établir la priorité.

Les gens qui préfèrent toutefois prendre rendez-vous en ligne peuvent toujours le faire sur le portail Clic Santé

Rappelons qu'un intervalle de huit semaines ou plus est recommandé entre une première et une deuxième dose.

Pour obtenir une dose de rappel, un intervalle de trois mois ou plus est nécessaire, selon les directives de la Direction de la Santé publique.

Dans les dernières semaines, le CISSS Montérégie-Est a ramené des comédiens, animaux et zoothérapeutes pour faciliter l'expérience de vaccination chez les enfants stressés.

Si vous êtes craintifs notamment par rapport à l'affluence des sites, du personnel sur place est formé pour désamorcer la situation.

«Dès leur arrivée, on est là pour soutenir les gens et les accompagner avec bienveillance dans toutes les démarches. On peut même les vacciner dans un endroit à l'écart. Les gens peuvent aussi appeler à la centrale de rendez-vous ou cocher la case dans Clic Santé afin d'indiquer qu'ils ont peur. Dans les deux cas, ils seront référés vers des conseillers qui pourront les guider et répondre à leurs questions»

Nathalie Chénier, directrice de la vaccination COVID au CISSS de la Montérégie-Est