Des plats cuisinés pour aînés préparés avec des surplus alimentaires

L'organisme Cuisines de l'Amitié pourra continuer à distribuer des plats cuisinés santé aux personnes âgées en perte d'autonomie de Brossard qui souhaitent rester à la maison grâce à un soutien financier inespéré.

Les Caisses Desjardins remettent 30 000 $ sur trois ans à l'organisme, qui prépare de 6 000 à 8 000 plats par année pour son initiative Les plats des aînés.

En plus d'aider à maintenir les aînés vulnérables à la maison, ce projet lutte contre le gaspillage alimentaire alors que les surplus de production de nourriture de deux CHSLD de Brossard, soit le CHSLD Champlain et le Centre d'accueil Marcelle-Ferron, sont récupérés par des bénévoles.

Ils reçoivent des dons de Moisson Rive-Sud et achètent ensuite les aliments manquants pour compléter un repas nutritif. Le tout est ensuite transformé en petits plats individuels et distribués pendant un certain laps de temps aux personnes, référées par les employés du soutien à domicile du CLSC qui en ont le plus besoin.

La directrice générale de Cuisines de l'Amitié, Ginette Boucher, parle d'un service essentiel, pour accroître le bien-être, la qualité de vie et aussi briser l'isolement.

« Aux Cusines de l'Amitié, il y a des cuisines collectives aussi, et aussi on vend des plats à prix modiques pour les personnes justement, qui n'ont plus accès au service du soutien à domicile, elles continuent à venir acheter des plats à prix modique. Ça répond à un besoin vraiment grandissant à Brossard. » - Ginette Boucher

Les Cuisines de l'Amitié ont noté une augmentation de 40 % de la clientèle dans la dernière année.

Audrey Folliot, Bell Média. Des petits plats santé en format individuels sont préparés par les Cuisines de l'Amitié et distribués à des aînés vulnérables.

Un programme bénéfique à plusieurs niveaux

Nutritionniste au soutien à domicile au CLSC Samuel-de-Champlain, France Boily, est impliquée depuis les débuts du projet, en 2006. De 30 à 50 % de la clientèle vulnérable à domicile serait à risque de malnutrition, selon des études. Elle rappelle que les impacts de la malnutrition sont importants.

« On parle de plus en plus de syndrome de fragilité, donc une perte de muscles, une perte de masse adipeuse, une perte de protection du corps naturelle, risques de chute, perte d'équilibre, donc c'est ce qu'on appelle aussi la spirale de la malnutrition. » - France Boily

La nutritionniste vante elle aussi les bienfaits du programme, alors que l'offre alimentaire est assez restreinte sur le territoire. Elle ajoute que les popotes roulantes offrent deux repas par semaine, ce qui aide, mais n'est pas suffisant, et il y a des attentes pour y avoir accès. Les plats cuisinés sont donc un service complémentaire important.

Marylin Scott est aidante naturelle pour son mari atteint de sclérose en plaques. Après avoir dû être hospitalisée, son mari et elle se promenaient tous deux en fauteuils roulants et elle ne pouvait donc plus cuisiner. Ils ont reçu de ces plats pendant deux à trois semaines et elle jure que ça les a sauvés.

« C'est énormément apprécié. Nous avons des amis qui ont apporté des choses, mais ils ne pouvaient pas tout le temps. La mienne, ce n'est pas la seule histoire. ll y a beaucoup d'autres personnes avec beaucoup d'autres besoins, et c'est quelque chose de fantastique. Quand vous n'avez pas besoin de penser à ça, ça améliore votre récupération. » - Marylin Scott

La Ville de Brossard contribue à sa façon en fournissant gratuitement des locaux à l'organisme. Ce projet est une collaboration des Cuisines de l'Amitié, des intervenants du CLSC Samuel-de-Champlain, du CHSLD Champlain, du Centre d'accueil Marcelle-Ferron, de la Ville et des Caisses Desjardins du secteur.