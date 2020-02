Des premiers tests pour le REM sur la Rive-Sud à l'automne 2020

Vous avez peut-être pu constater que les travaux du Réseau Express Métropolitain progressent très bien sur la Rive-Sud: les bâtiments des stations du Quartier et Brossard sont visibles et dès l'automne 2020, on pourrait voir les premiers tests électriques sur les rails.

On vise toujours le déploiement de 26 stations et 67 kilomètres de rails électriques dans les prochains mois.

Récemment, pour faciliter la géolocalisation de chacune de ces stations, les autorités du REM annonçaient des changements de dénomintation de certaines stations dont la station Brossard.

Les tests officiels quant à la fiabilité des trains et leur adaptation au climat doivent être effectués à l'automne 2020, puisque c'est la volonté du REM que le réseau soit fiable hiver comme été.

On doit aussi obtenir au printemps les résultats des études de CDPQ Infra pour un possible déploiement du REM vers Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly.

CDPQ

Les trains automatisés Métropolis, achetés à la firme Alstom au coût de 2,8 milliards seront testés dans des conditions hivernales d'abord en Autriche puis au Québec.

Lors des derniers mois, la structure des stations Brossard et Du Quartier a été complétée par l'entrepreneur. L'alimentation en électricité est faite et l'on s'affaire actuellement à compléter l'aménagement intérieur de chacune des 2 stations.

Il faut savoir que la quartier général du REM et le centre pour la maintenance des trains sera aussi à Brossard et l'on doit notamment aménager les salles techniques.

Selon la directrice des affaires publiques au Réseau, Virginie Cousineau, les autorités gardent le cap sur la fin de l'année 2021 pour une mise en service complète de l'antenne Rive-Sud et de ces 3 stations.

«Dès l'automne 2020, des voitures rouleront au centre de l'autoroute pour effectuer des tests dynamiques avec les systèmes électriques et de contrôle, puis de Panama jusqu'à la station Brossard. Nous avons une entente avec le consortium pour une mise en service à la fin de l'année 2021 pour l'antenne Rive-Sud qui est maintenue et l'échéancier sera respecté. Les fondations de la station Panama sont coulées. Nous construisons sous peu un terminus temporaire, dans les prochaines semaines, pour nous permettre de débuter la construction des infrastructures permanentes de la station Panama» -Virginie Cousineau, directrice des affaires publiques Réseau Express Métropolitain

Prolongement vers Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly?

CDPQ Infra étudie toujours la possibilité de prolonger les antennes du Réseau vers Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly et même Laval, sur la Rive-Nord.

Dès ce printemps 2020, on pourrait déjà connaître le fruit de certaines études à ce sujet.

Lors des dernières élections provinciales, les députés de la CAQ n'avaient pas caché qu'ils souhaitent qu'une gare du REM soit installée à la jonction des autoroutes 10 et 35 avec un stationnement incitatif.

Selon Virginie Cousineau, on devrait bientôt en savoir «un peu plus» sur la faisabilité et les coûts réels d'un possible prolongement.

«Nous sommes à analyser différents scénarios de prolongement proposés par le gouvernement, dont celui vers Chambly. Autour du printemps de cette année, nous serons en mesure de communiquer les premières conclusions de ces études. Nous poursuivons d'ici là nos travaux sur le terrain et nos analyses» -Virginie Cousineau, directrice des affaires publiques Réseau Express Métropolitain

