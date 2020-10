Des propos menaçants envers un CPE du secteur Saint-Luc

Le Centre de la petite enfance de Saint-Luc aurait été la cible de propos menacants dans les dernières heures. Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu enquêtent sur la nature des menaces, qui elles visaient et pourquoi elles ont été émises.

Selon le sergent Jérémie Levesque, les «menaces» étaient suffisamment sérieuses pour que des enquêteurs tentent de trouver son auteur et soient dépêchés sur place aujourd'hui.

Elles seraient arrivées tôt ce matin et la police insiste pour dire que personne n'a été blessé et n'a été évacué.

On nous confirme aussi qu'il n'y a pas eu d'arrestation encore dans ce dossier.

L'établissement de la rue Bernier, du secteur Saint-Luc, a été entouré d'autopatrouilles vers 16h20 mais il n'y a pas eu d'évacuation.

Des policiers et enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux et étaient toujours présents en fin de journée. On pourrait d'ailleurs en savoir davantage dans les prochaines heures.