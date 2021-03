Des quantités impressionnantes de drogues saisies par l'ENRCO

Les policiers de l'Escouade de répression du crime organisé et de l'Escouade régionale mixte Estrie ont saisi des quantités impressionnantes de drogues et d'argent hier après deux séries de perquisitions. Il n'y a pas eu d'arrestation mais plusieurs résidences de la Montérégie étaient visées par les mandats.

Elles ont été effectuées dans le cadre de projets d'enquête qui ont débuté il y a plus de deux ans.

27 endroits ont été perquisitionnés, notamment à Longueuil, Granby, Saint-Dominique (Montérégie) Saint-Jérôme, Terrebonne, Sherbrooke et Lac-Mégantic notamment.

L'opération était coordonnée par la Sûreté du Québec et une centaine de policiers de différents corps policiers y participaient.

Il n'y a pas eu de trafiquant arrêté et mis en accusation mais l'enquête se poursuit.

L'ensemble des perquisitions a permis de saisir 2 kilos de cocaïne, 7 kilos de cannabis, 2 kilos de haschich et 40 000 comprimés divers.

Il y avait aussi 8 armes à feu et une d'impulsion électrique.

Au terme des perquisitions, une somme de 700 000$ en argent américain et canadien été saisie en plus de 600 000$ de bijoux.

Les enquêtes liées à ces perquisitions se poursuivent. La sergente Aurélie Guindon explique que cette vague de perquisitions visait aussi le blanchiment d'argent et à d'abord retirer de la drogue de la circulation.

«Le but de l'opération, avec nos partenaires, était de procéder à une phase importante de perquisitions dans un premier temps mais les enquêtes se poursuivent quant à de possibles arrestations. Une première série a été menée à 6h hier en périphérie de Montréal mais ailleurs en province plus tard, dans des bâtiments commerciaux et résidences. Nos enquêtes se poursuivent afin de lutter efficacement contre le crime organisé»

Sergente Aurélie Guindon, Sûreté du Québec