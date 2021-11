Des ratés nuisent à l'arrivée de travailleurs étrangers en Montérégie

Des ratés en informatique chez Service Canada retarde le traitement des dossiers des travailleurs étrangers temporaires en agriculture en Montérégie qui sont attendus pour travailler dans les serres et en production maraichère. Une décision qui pourrait un impact direct sur la production de fruits et de légumes et de produits de base, selon l'UPA Montérégie.

Chaque producteur doit émettre des études d'impact sur le marché du travail du secteur agricole avant d'embaucher un travailleur mais voilà que les délais et les retards s'accumulent depuis août dernier.

Aucun travailleur étranger temporaire ne peut venir travailler ici si ce formulaire n'est pas rempli et informatisé.

Le fédéral souhaite rectifier le tir mais 379 dossiers d'entreprises ne sont pas traités dans la région, l'UPA demande donc au gouvernement de Justin Trudeau d'accélérer le processsus.

Le président de l'UPA en Montérégie Jérémie Letellier explique la problématique et les conséquences possibles sur la chaine de production.