Des riverains s'adressent aux tribunaux pour que le fédéral protège les berges

Des riverains de la Montérégie passent à l'action après avoir prôné le dialogue et déposé une pétition au gouvernement fédéral: ils déposent une action collective contre le gouvernement fédéral qui, selon eux, a négligé d'instaurer un programme clair d'érosion des berges aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Ils sont citoyens de Varennes, Verchères, Contrecœur, Sorel-Tracy et voient leurs terrains rétrécir d'année en année, certains sont témoins d'affaissement en raison d'un trafic maritime important.

Sur le territoire de Verchères-Varennes et Contrecoeur, ils estiment que 50% des terrains riverains sont touchés par l'érosion.

En mai 2019, le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval déposait à la Chambre des communes une pétition de 2300 noms pour demander l’intervention du fédéral, ce qui n'était pas une première.

Même si des murets d'acier ont été installés il y a plusieurs années, le gouvernement libéral fédéral de l'époque avait mis fin au programme de protection des rives en 1997.

Il semble que malgré une manifestation à Ottawa, des dépôts de pétitions, la demande est restée lettre morte.

Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent-L'érosion se fait sentir chez plusieurs riverains qui habitent près du Saint-Laurent, en Montérégie.

Selon le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, le trafic maritime toujours plus important fait en sorte que le sol de leurs terrains s'effrite où le corridor est plus étroit, notamment dans le secteur des villes énoncées ci-hauts.

Ils demandent aussi une réglementation imposant une limite de vitesse maximum selon les types de navires et la mise en place et l'entretien d'ouvrages de protection des berges.

Micheline Lagarde est présidente du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent.

Selon le collectif, le montant demandé pour rétablir les infrastructures abimés pourrait atteindre jusqu'à 50 millions de dollars.

«Les gens perdent des murets, il y a des glissements de terrain, ca devient extrêmement dangereux. Nous réclamons au gouvernement qu'il assume sa responsabilité de stabiliser les berges, d'installer des ouvrages permanents pour en empêcher l'expansion. Ce n'est pas normal que des propriétaires doivent payer quasiment la valeur de leur propriété pour éviter une telle situation. Nous n'avons rien contre le trafic maritime lié au Port de Montréal mais il y a un devoir de protéger les berges avec des ouvrages durables et solides. C'est pour ça que nous lancons cette action. Le gouvernement peut encore faire les travaux et réagir»

Le député Xavier Barsalou Duval a posé plusieurs questions en Chambre au ministre des Transports sur la réinstauration de ce programme et sur les inquiétudes de ces riverains qui disent perdre gros, mais les réponses sont restées vagues.

Il a aussi maintes fois évoqué la question de l'augmentation du trafic maritime et de la règlementation entourant la vitesse des bâteaux mais force est d'admettre que l'option des tribunaux amènera le gouvernement à se commettre une fois pour toute.

«Ce n'est pas un dialogue de sourds: il n'y a aucun dialogue, c'est comme si c'était du déni. Il y a une relation de cause à effet entre le trafic maritime et l'érosion et si le gouvernement ne veut pas l'entendre, ce sera au tribunal de trancher. Il y a eu un refus de nous rencontrer, 3 pétitions ont été déposées dans les dernières années, nous sommes allés à Ottawa avec des citoyens et ça ne bouge pas. Nous voilà au-delà de l'ultimatum. Le principe de bon voisinage veut que ce soit le fédéral qui assume les coûts des ouvrages, puisque c'est lui qui avait instauré ce programme».

Xavier Barsalou-Duval, député Pierre Boucher-Les Patriotes-Verchères