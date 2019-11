Des sacs réutilisables pour les commerçants de Saint-Jean-sur-Richelieu

La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) multiplie les efforts pour amener les entreprises et commerces du territoire à être plus vertes. L'engouement est bien présent alors que son dernier projet, un sac réutilisable pour remplacer les sacs à usage unique, est très populaire.



Les nouveaux sacs réutilisables Soyez local lancés à l'automne par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu sont si populaires auprès des commerçants qu'une nouvelle commande est déjà en production.

Des 5 000 sacs qu'a fait produire la CCIHR, 3 000 ont déjà été distribués et vendus, sans profit, aux 754 commerçants qui en désiraient dans les dernières semaines. Le reste sera distribué à la population lors du défilé du père Noël dans le Vieux-Saint-Jean, le 30 novembre prochain.

En cette période des Fêtes, vous pourriez donc repartir avec vos achats dans un sac Soyez local plutôt que dans un sac de plastique à usage unique.

Avec cette initiative verte, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu souhaite encourager l'achat local et le développement durable des entreprises.

« Il faut se rappeler que 100 $ dépensé dans les commerces de Saint-Jean équivaut à 45 $ de retombées économiques versus 100 $ dépensé chez un géant a 14 $ uniquement de retombées économiques. La différence est énorme. » - Michel Milot, directeur général de la CCIHR

Audrey Folliot, Bell Média. Le directeur général de la CCIHR, Michel Milot, présente fièrement le sac réutilisable Soyez local.

Les commerçants participants ont le choix d'offrir le sac gratuitement avec achat ou de le vendre à leurs clients au montant de leur choix.

Vu la popularité de l'initiative, une autre commande de 5 000 sacs est déjà en cours de production.

Cette idée de la Chambre de commerce est en ligne avec celle de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui songe déjà à éliminer complètement le sac de plastique sur son territoire d'ici 2021, selon Michel Milot.