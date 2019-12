Des surprises pour les conducteurs johannais ayant une bonne conduite!

L’Opération Bonne Conduite est de retour pour une quatrième année consécutive pour récompenser les efforts et bonne pratiques des automobilistes circulant à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le concept est simple: lors d'une journée mystère en décembre, des patrouilleurs sillonneront les rues pour trouver les automobilistes avisés et leur remettre des surprises.

Depuis la première édition en 2016, près de 400 personnes ont été interceptées et récompensées par l’une des équipes de patrouilleurs parce qu’elles respectaient le code de la sécurité routière.

L'initiative mise en place par le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu est une autre façon de voir le travail des policiers et de récompenser ceux qui respectent les lois.

Plusieurs restaurants et commerçants se joignent à la démarche en 2019 pour fournir les prix aux conducteurs méritants.

Le directeur général de la Chambre Michel Milot parle d'une situation gagnante pour l'économie locale et pour valoriser la bonne conduite.