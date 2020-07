Des témoins recherchés à Longueuil après une agression à l'arme à plomb

À Longueuil, les policiers enquêtent sur une agression armée à l'arme à plomb en pleine rue et des témoins sont recherchés. Hier, un «témoin d'intérêt» était rencontré par les policiers mais il n'y a eu aucune arrestation ni accusation portée contre l'individu.

La personne a été atteinte le 18 juin dernier, elle n'aurait pas été grièvement blessée.

Après avoir recu de l'information du public dans les derniers jours, les policiers menaient une perquisition le 30 juin dans un appartement, sur la rue Joliette près de l'intersection de la rue Beauregard.

À l'heure actuelle, le Service de police de Longueuil cherche surtout à identifier de potentielles victimes et des témoins de cette attaque gratuite.

Le mobile n'est pas encore précisé et fait l'objet d'une enquête.

Des armes à plomb, munitions et des stupéfiants ont été saisis lors d'une perquisition hier et un bilan plus complet doit venir dans les prochains jours.

Une enquête sur le trafic de stupéfiants a d'ailleurs été initiée en parallèle.

L'agent Jean-Pierre Voutsinos du Service de police de Longueuil explique.

«Un témoin important est rencontré par nos enquêteurs, il n'y a pas eu d'arrestation. Nous avons une plainte dans le moment, un passant atteint d'un projectile d'arme à plomb et ce n'est pas impossible de croire qu'il puisse y avoir d'autres victimes. Ce que nous cherchons avant tout, ce sont des témoins: si vous avez vu quelqu'un avec une arme à plomb dans une fenêtre d'appartement, si vous avez entendu une détonation qui s'y apparente à telle heure et tel jour, il est important de nous joindre à notre ligne confidentielle pour éviter que ca ne se reproduise et pour faire progresser notre enquête». Agent Jean-Pierre Voutsinos, porte-parole Service de police de l'agglomération de Longueuil

Toute personne détenant de l’information en lien avec cet incident est priée de contacter la ligne Info-Azimut au 450-646-8500 afin d’être contactée par les enquêteurs du SPAL.