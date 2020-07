Des tests de qualité de l'eau faits dans 200 puits privés d'Acton Vale

Le ministère de l'Environnement mène une campagne d'échantillonnage dans quelque 200 puits artésiens privés d'Acton Vale, en Montérégie. Ces prélèvements surviennent un an après la diffusion d'un reportage d'Enquête faisant état de la présence de manganèse dans l'eau potable.

Les citoyens des environs ont reçu une visite surprise et une lettre en personne leur indiquant que des prélèvements d'eau seraient effectués pour s'assurer que ce site n'a pas d'impact sur l'eau souterraine.

La campagne a été lancée à la demande de la Santé publique, qui dit avoir été informée au moment de la diffusion, en 2019, de la présence d'un ancien lieu de dépôt de déchets sur le site de la carrière.

Un rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement démontre pourtant que le gouvernement sait depuis 1998 que des contaminants sont présents dans le secteur. Malgré cela, il semble que rien n'a été fait depuis pour corriger la situation.

« D’autres sites sont préoccupants en ce qui a trait aux substances toxiques, dont Acton Vale et Waterloo. Acton Vale est la source de 22 substances toxiques différentes, dont des BPC. » - extrait du rapport du BAPE de 1998

Gracieuseté David Roy. La lettre remise aux propriétaires dont l'eau sera échantillonnée à Acton Vale.

Campagne bien accueillie

David Roy et sa famille étaient au coeur du reportage d'Enquête de l'an dernier, alors que ses enfants ont des troubles d'apprentissage, soupçonnés d'être liés au manganèse dans l'eau.

Celui qui a depuis fondé le groupe Environnement Acton dit avoir fait toutes les démarches nécessaires pour améliorer les choses auprès de la municipalité, du ministère de l'Environnement et de la Santé publique. Il salue d'ailleurs la campagne d'échantillonnage actuelle, qu'il voit comme un pas dans la bonne direction.

« S'il y a des contaminants qui proviennent de ce site-là, il faut le savoir et aviser la population de trouver d'autres moyens de filtration. [...] Ça démontre la bonne foi des ministères. On parle quand même de dioxyde de furane chloré, qui serait une conséquence de déchets incinérés. Le fait qu'ils aient découvert des BPC en 1998 par le biais d'un BAPE, ça vient peut-être allumer une couple de cloches. » - David Roy, président fondateur d'Environnement Acton

Combat loin d'être terminé

Malgré la campagne en cours, il faudra patienter encore pour obtenir des réponses. L'analyse de plus de 200 composés chimiques devrait prendre quelques mois.

La Santé publique se veut toutefois rassurante et indique que de premiers tests ont été effectués par le ministère sur trois puits les plus près de cet ancien site en mai 2019, et que les résultats étaient rassurants.

Toutefois, certains composés chimiques n'ont pas pu être analysés à ce moment, d'où l'importance de nouveaux tests. Il sera aussi possible d'avoir une meilleure idée de la situation en échantillonnant plus de puits.

Depuis un an, David Roy multiplie les actions pour que la situation s'améliore et sa famille et lui ne comptent plus déménager tant que des gains n'auront pas été faits, même si ses voisins ne sont pas nécessairement derrière lui.

« Les gens de mon secteur surtout voient comme une dévaluation immobilière cette histoire-là, donc je n'ai pas nécessairement les gens de mon côté. Mais il faut plutôt voir ça comme quoi on va mettre des choses en place pour que tout le monde ait une eau de qualité. On veut qu'il y ait de la transparence. » - David Roy, président fondateur d'Environnement Acton

Le Valois a de nouveaux systèmes de filtration à la maison, mais fait attention à ne pas consommer cette eau, dont les problématiques restent à identifier formellement. Il assure que ses enfants vont bien dans les circonstances et reçoivent toute l'aide nécessaire de divers spécialistes et de la commission scolaire.