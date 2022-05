Des victimes d'un potentiel agresseur recherchées en Montérégie

Un présumé agresseur de 23 ans accusé d'exploitation sexuelle, de leurre et de contacts sexuels pourrait avoir plusieurs victimes en Montérégie et les Service de police de Mercier et Châteauguay appellent à la vigilance.

Olivier Labelle-Groulx a formellement été accusé hier de 8 chefs au palais de justice de Valleyfield mais les policiers craignent qu'il puisse y avoir d'autres victimes.

Il demeure détenu jusqu'à son enquête sur remise en liberté.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série de la Sûreté du Québec a été déployée pour faire avancer l'enquête.

L'homme a déjà travaillé au camp de jour Activ'été de la Ville de 2017 à 2021, il n'y travaille plus mais on ne sait pas si c'est dans ce contexte qu'il aurait pu faire des victimes.

Si vous avez été en contact avec lui, que vous avez de l'information, n'hésitez pas à contacter le Service de police au 450- 698-3229 pour parler à un enquêteur.