Des voleurs dérobent pour plus de 5000$ de raisins au Vignoble Coteau Rougemont

Le Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont, en Montérégie, s'est fait voler environ 500 kilogrammes de raisins en pleine nuit cette semaine, alors que la saison des vendanges bat son plein. Les propriétaires offrent une récompense à qui pourra aider à trouver les coupables.

Des raisins du cépage Vidal ont été dérobés dans la nuit de mercredi à jeudi au vignoble de 30 hectares. Des employés ont découvert les vignes dépouillées à l'aube, alors qu'ils s'apprêtaient à faire les vendanges. C'était le dernier cépage qui restait à récolter cette saison.

Le propriétaire évalue les pertes à plus de 5000$. Il s'agit d'environ 200 litres de vin, ce qui équivaut à environ 267 bouteilles à 21$ chacune (valeur marchande).

Le propriétaire Michel Robert demande l'aide du public par principe, mais il ne s'attend pas à récupérer les raisins volés. Il entend aussi s'assurer d'installer des caméras au sein du vignoble.

«C'est survenu dans une parcelle de vignoble retirée du chemin, les voleurs sont sûrement passés par des chemins agricoles par camion pick-up ou par VTT. À cette heure-ci, il est déjà trop tard pour récupérer les raisins après 48 heures. Et s'il n'y a pas d'indices supplémentaires, il y a beaucoup de sympathies des citoyens et ce fût très véhiculé dans les médias sociaux. On s'imagine que la personne qui a fait ça va rester très tranquille dans son sous-sol avec les raisins. Nous envisageons installer des caméras en certains endroits mais c'est très vaste comme vignoble» -Michel Robert, propriétaire Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont