Des yogourts à boire Fredou pour la prévention de la noyade

Les parents d'une fillette de 3 ans, décédée par noyade en juillet 2020 dans une petite municipalité de la Montérégie, ont choisi de transformer leur tragédie en bonne action dans l'espoir qu'aucune autre famille n'ait à traverser une telle épreuve. Ils lancent donc un nouveau produit pour amasser des fonds pour la prévention de la noyade.

Les yogourts à boire Fredou arriveront bientôt sur les tablettes des IGA de la province, en quatre saveurs distinctes, soit fraise, vanille, fruits des champs et chocolat blanc. Ils ont été créés à la mémoire de Frédérique Kaiser, la fillette de 3 ans de Marie-Pier Lévesque et Christian Kaiser, qui s'est noyée dans la piscine familiale de leur maison de la petite municipalité de Noyan, le 4 juillet dernier.

Christian Kaiser est un des copropriétaires de la Laiterie Chagnon, à Waterloo, et a voulu lui rendre hommage en développant un produit à son image.

Pour chaque yogourt à boire Fredou vendu, un montant d'argent sera remis au programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage. Le programme en milieu scolaire vise à prévenir les noyades en enseignant les interactions sécuritaires avec l'eau aux jeunes de la 3e à la 6e année.

Ses parents, qui ont trois autres enfants, espèrent ainsi aider à prévenir d'autres tragédies comme la leur.

« Mon cœur de maman est encore aujourd’hui en mille morceaux. Six mois plus tard, je ressens toujours de la culpabilité et un peu de colère envers moi. J’ai fait beaucoup de chemin depuis, mais perdre un enfant est extrêmement douloureux pour ceux qui restent, » a écrit sa mère Marie-Pier Lévesque sur Facebook.