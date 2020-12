Deux jeunes présumés proxénètes de Longueuil dénoncés par des proches

Deux présumés proxénètes de mineurs ont été arrêtés un peu plus tôt cette semaine à Longueuil après avoir été dénoncés par des proches de leur entourage. Jérémy Corrigan, 18 ans, et Jérémy Boulanger, 21 ans, auraient exploité au moins deux jeunes filles pour faire de l'argent. La police croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

Les deux victimes présumées étaient âgées entre 14 et 17 ans au moment des faits. Corrigan et Boulanger auraient rencontré les jeunes filles via l'application Snapchat, avec laquelle ils ont produit des images sexuellement explicites d'elles. Ces images ont ensuite été partagées sur des applications comme Tinder et des sites d'escortes.

Ce sont les proches des présumés proxénètes qui ont composé le 911 pour dénoncer les gestes criminels.

Un commis d'un motel de Longueuil a aussi refusé de louer une chambre aux deux hommes et à une victme en voyant l'âge de la jeune fille, quelques jours avant les dénonciations. Il n'a toutefois pas appelé la police.

Avec l'information obtenue des dénonciateurs et les preuves accumulées jusqu'à maintenant, la police de Longueuil croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Elle invite les gens à ne jamais hésiter à faire le 911.

« Ne minimisez jamais l'information dont vous disposez, parce que parfois une petite information peut mener à une grosse enquête et sauver des vies. Ne vous dites pas que la police doit savoir ça, vous pouvez être au courant de beaucoup de choses. » - Ghyslain Vallières, agent porte-parole du SPAL

Les deux jeunes hommes font face à plus d'une dizaine de chefs d'accusation chacun, dont proxénétisme, production, possession et distribution de pornographie juvénile, agression sexuelle armée et complot pour agression sexuelle armée, extorsion et possession d'arme dans un dessein dangereux. Ils demeurent détenus au moins jusqu'au 22 décembre, date de leur enquête sur remise en liberté.

Quant aux victimes et à leurs familles, elles ont été prises en charge par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC).

ENCORE DE LA SENSIBILISATION ET DE LA FORMATION À FAIRE

Impliqué dans les dossiers d'exploitation sexuelle depuis 2006, l'agent Vallières note une évolution importante de la conscience sociale de la population dans les dernières années. Il estime que l'arrivée de la série télévisée Fugueuse a ouvert les yeux de bien des gens face à la situation.

Davantage de formation et de sensibilisation sont encore nécessaires toutefois, notamment auprès des hôtels et des motels. Beaucoup d'efforts ont été faits en ce sens depuis quelques années par la police longueuilloise avec le projet RADAR en partenariat avec les corps de police de Montréal et Laval.

Il y a déjà également de la sensibilisation qui est faite dans les écoles et avec les maisons des jeunes. Le policier ajoute que beaucoup d'experts lors de la Commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle de mineurs ont relevé que tous peuvent contribuer à mettre fin au proxénétisme.

« Que vous soyez tenanciers d'un hôtel, d'un motel, que vous soyez enseignant, parent ou simplement un citoyen qui côtoie des gens qui ont vivent du crime organisé en lien avec l'exploitation sexuelle, maintenant, il faut le dénoncer. Les gens ont un ras-le-bol et commencent à réaliser que ce n'est pas le rêve d'affaires qu'on vend aux femmes et aux jeunes filles, que derrière ça il y a de la violence, de l'intimidation, un contrôle de la jeune femme. [...] Même si certaines d'entre elles sont là volontairement, elles ne décident pas de tout ce qui peut se passer et sont toujours à risque. » - Agent Ghyslain Vallières, porte-parole du SPAL

Il ajoute que les clients de ces proxénètes s'exposent aussi à des risques. Ces derniers sont parfois cachés dans la pièce lors des rencontres, armés, et dépouillent les clients de leur argent.

Les victimes et leur famille peuvent également contacter l'Équipe Intégrée chargée de soutenir et accompagner les victimes d'exploitation sexuelle au SPAL en composant le 450-463-7192