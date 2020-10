Deux trafiquants johannais en prison après une rafle en mars dernier

Deux trafiquants de drogue quadragénaires de Saint-Jean viennent d'écoper de sentences importantes au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était de l'information citoyenne et un travail d'enquête étoffé qui avait permis leur arrestation en mars 2020.

Normand Guay 41 ans a écopé hier de 42 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Sa complice dans cette affaire Karine Deslauriers, 42 ans, écope de 7 mois de détention pour les dossiers la concernant

Ils n'ont pas de probation à respecter, à leur sortie de prison.

Les policiers du groupe OCTO du Service de police de Saint-Jean avaient frappé fort le 2 mars dans un appartement de la rue Victor-Hugo.

Ils avaient saisis plus de 2300 comprimés de méthamphétamines ont été saisis, en plus de ¾ de kilo de cocaïne, 5 litres de GHB, ainsi que du crack et du cannabis.

Selon le Service, les 2 individus contribuaient à l'approvisionnement d'autres trafiquants du secteur.