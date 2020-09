Deuxième incendie au centre du RTL: «c'est assez» estime le président

Un deuxième incendie accidentel en deux ans a endommagé le centre d’exploitation du Réseau de transport de Longueuil, à Saint-Hubert, hier matin, affectant les opérations. Pour le président du conseil d'administration du Réseau de transports Jonathan Tabarah qui rappelle la «vétusteté» des lieux, c'est la goutte qui fait déborder le vase et il y a urgence d'y investir.

Il s'agit d'un incendie accidentel qui n'a pas fait de blessés mais pour Jonathan Tabarah, il faut maintenant un engagement ferme des gouvernements de reconstruire les lieux, pour éviter de compromettre la qualité du service et pour éviter que des autobus soient incendiés.

Hier, les opérations du Réseau ont été compromises momentanément incluant le transport adapté puisque c'est un centre névralgique d'opération puisqu'il comporte 2 garages.

Selon le président du RTL, c'est un message clair aux deux gouvernements que l'on doit reconstruire l'endroit et que la rénovation n'est pas un compromis acceptable.

Ces bâtiments, datant des années 1950 et 1970, n'ont jamais subi de rénovations majeures.

Le Réseau dit avoir des plans précis mais la concrétisation de ceux-ci dépend carrément de l'engagement du provincial et du fédéral puisque l'on parle de quelques centaines de millions de dollars.

Pour le président Jonathan Tabarah, la situation a assez duré.

«Ca fait des années que nous revendiquons des sommes pour ce projet. Il n'y a pas eu de dommages majeurs mais dans mon esprit, c'est clair que la situation a assez duré. On estime qu'une reconstruction complète coûterait au moins 400 millions de dollars. La Ville, l'agglomération et même le RTL n'ont pas ces sommes. Il ne faudrait pas qu'il y ait un autre incendie du genre, ca pourrait avoir un impact sur la flotte d'autobus et sur le quartier résidentiel. Le but n'est pas d'attendre et de dire «On aurait dû!»: assez c'est assez, il faut maintenant investir»

Jonathan Tabarah, président conseil administration RTL