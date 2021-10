DISPARITION: aide demandée pour retrouver une ado de Saint-Jean

L'aide du public est demandée afin de retrouver Mégane Jetté. La jeune fille de 16 ans a été vue pour la dernière fois dimanche, vers 18h30, alors qu'elle devait se rendre à Montréal ou Longueuil.

La famille de l'adolescente de 16 ans n'a pas eu de nouvelle depuis. Comme ce n'est pas dans les habitudes de la Johannaise, ses proches craignent pour sa sécurité.

Mégane mesure 1,65 m (5' 4'') et pèse 50 kilos (110 lb), a les yeux bleus et les cheveux tressés bleus et bruns. Elle a des faux cils et plusieurs piercings.

Au moment de la disparition, elle avait un sac Puma noir, une sacoche noire et portait un manteau en vinyle rouge.



Tous ceux qui détiennent de l'information peut communiquer avec le sergent-détective Danny Tremblay au 450 359-9222, poste 2574 ou sur ligne anonyme Anti-crime au 450 357-2000.