Disparu depuis trois ans, Kevin Landry est retrouvé mort

Les restes humains retrouvés en avril par un marcheur dans le boisé derrière la pépinière Brown, dans le secteur Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont été identifiés. Il s'agit de Kevin Landry.

Le jeune homme de 33 ans avait été porté disparu par sa famille le 31 décembre 2018. Sa dépouille était à quelques kilomètres de chez lui.

On ignore les causes exactes de son décès. Le bureau du coroner et le Laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale de la Sûreté du Québec poursuivent leur enquête.

Les funérailles ont eu lieu ce week-end au Complexe funéraire Haut-Richelieu. La famille a demandé à ce que les témoignages de sympathie puissent se traduire par un don à la recherche sur la santé mentale.