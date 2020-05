Disparue depuis un an et demi, une Longueuilloise retrouvée en Ontario

Une jeune femme de Longueuil disparue depuis un an et demi a été retrouvée sauve en Ontario, dans un état de détresse important. Jame-Laura May a été retracée vendredi par une policière de Windsor, qui l'a reconnue à partir de l'un de ses tatouages, située sur sa poitrine.

La jeune femme, maintenant âgée de 26 ans, vivait jusqu'ici sous une fausse identité. C'était d'ailleurs une des hypothèses envisagées par le sergent détective Éric Déry, assigné au dossier, pour expliquer qu'elle était disparue des radars. L'enquête avait permis de découvrir qu'un proche de son entourage serait un producteur de fausses pièces d'identité très réalistes.

Ces fausses pièces d'identité ont toutefois fini par la trahir. La policière de Windsor qui l'a identifiée l'avait déjà interpellé dans un café qu'elle fréquentait ou dans un organisme pour femmes vulnérables. Elle trouvait que l'accent québécois de Jame-Laura May et son histoire ne collait pas avec les cartes d'une femme au nom d'origine hispanophone qu'elle présentait.

Pendant la dernière année et demie, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a multiplié les techniques d'enquête partout au Canada pour retracer Jame-Laura May, alors que c'est peu fréquent pour une jeune femme de cet âge de disparaître volontairement pendant si longtemps.

« C'est pour ça que les efforts sont allés un peu en crescendo. Au début, on fait comme habituellement, on va médiatiser en espérant que la personne soit reconnue rapidement ou d'elle-même revienne, mais ça n'a pas été le cas, donc on a poussé beaucoup plus loin. On est allé visiter les morgues, au niveau des frontières si elle avait utilisé son passeport, on a vérifié toutes les cartes institutionnelles qu'elle aurait pu utiliser, permis de conduire, carte d'assurance maladie. Il n'y aurait aucune trace d'elle, elle était totalement sous le radar. » - Ghyslain Vallières, agent porte-parole du SPAL

Entre les griffes d'un proxénète?

Jame-Laura May avait été vue pour la dernière fois le 13 octobre 2018 à Longueuil. Elle était allée voir un film avec sa mère au Cinema Guzzo du chemin Chambly et était sortie avant la fin du film pour ne jamais revenir. Rappelons que la jeune femme était sous le coup d’une ordonnance de santé mentale en placement forcé. Ses proches sont soulagés qu'elle ait été retrouvée.

En octobre dernier, la police de Longueuil avait relancé son appel à la population pour aider à la localiser, alors que Jeunesse au Soleil offrait 3 000 $ de récompense.

Ses faits et gestes pendant la dernière année et demie restent à déterminer, mais elle pourrait avoir été victime d'exploitation sexuelle. Jame-Laura May sera interrogée par les enquêteurs à son retour au Québec.

« La priorité, c'est sa santé physique et mentale. Une fois que les professionnels nous permettront de la rencontrer, à ce moment-là, on va avoir plus de détails parce que ce sont des questions qu'on se pose nous aussi. Ça nous permettrait peut-être, si des gens ont agi de façon malicieuse à son égard, de pouvoir intervenir auprès d'eux. » - Ghyslain Vallières, agent porte-parole du SPAL

La police de Longueuil invite d'ailleurs toute potentielle victime d'exploitation sexuelle ou toute personne qui aurait des informations à contacter le 450 463-7192. Dans le contexte actuel de la pandémie, un service d'hébergement temporaire et gratuit a d'ailleurs été créé pour aider ces femmes et leurs enfants à se reposer, obtenir de l'aide diverse et s'en sortir selon leurs désirs.