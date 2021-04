DON D'ORGANES: Opposition malgré le consentement du défunt

On est en pleine Semaine nationale du don d'organes et de tissus sous le thème «Ne garde pas tout ça en dedans». Le but est de sensibiliser les donneurs potentiels à en parler à leurs proches.

Selon les dernières données en date de décembre, 802 personnes espèrent retrouver la santé grâce à un don d'organes au Québec. Un sondage de Transplant Québec indique que 92% des Québécois sont favorables au don.

Pourtant, une famille sur cinq a refusé l'an dernier, malgré le consentement écrit du donneur.

«Je crois au don d’organes, mais quand mon père est décédé en janvier, j’étais sous le choc. C’était vraiment difficile de prendre une décision et je n’étais pas prête à le laisser partir» - Karine Robert, animatrice, journaliste et chroniqueuse

C'est d'autant plus important que chaque donneur a le pouvoir de sauver jusqu'à 8 vies et de redonner la santé à 20 personnes. À la fin de la dernière année, 153 personnes étaient en attente d'une transplantation en Montérégie, dont 100 pour un rein.

«Il importe d’accompagner mieux les familles qui ont aussi besoin de soins dans une situation de

crise pour qu’elles soient en mesure de contribuer à la réalisation du don» - Dr Matthew Weiss, directeur médical chez Transplant Québec

La majorité des décès qui se produisent à l’hôpital ne conduiront jamais au don d’organes. Ce qui signifie que moins de 2 % des personnes qui y décèdent ont la possibilité de devenir donneurs et de sauver des vies.