Double délit de fuite à Brossard: des victimes choisies au hasard?

Une piétonne de 45 ans a succombé à ses blessures après avoir été victime d'un délit de fuite, hier soir à Brossard. Le suspect qui l'a heurté a également heurté un cycliste quelques instants auparavant. En fin d'après-midi, l'homme de 30 ans n'avait pas encore comparu, nous confirme le Service de police de Longueuil

Vers 18h15 hier soir, le suspect aurait d'abord fauché un cycliste sur l'avenue Niagara, à Brossard, puis la dame sur le boulevard Pelletier un peu plus loin, avant de fuir les lieux. On ignore ses motivations.

On apprend donc qu'il n’y aurait aucun lien entre les victimes ni avec le suspect et que les victimes happées auraient pu l'être au hasard.

Le suspect de 30 ans appréhendé hier fera face à des accusations de meurtre et tentative de meurtre, on pense aussi qu'il aurait pu être en «état de crise lors des événements».

Une piétonne de 45 ans a succombé à ses blessures ce matin et on craint toujours pour la vie du cycliste de de 50 ans, toujours à l'hôpital.

On craint toujours pour la vie du cycliste de 50 ans, qui repose dans un état critique à l'hôpital.

La piétonne a succombé à ses blessures ce matin, après avoir été transportée à l'hôpital pour traiter de graves blessures hier soir.

L'agente Mélanie Mercille explique.

«Il fait face à des accusations de meurtre et de tentative de meurtre, d'autres chefs d'accusations pourraient être posés. L'enquête nous montre qu'il n'y a aucun lien entre les victimes et le suspect. L'alcool et la drogue ne sont pas en cause. L'enquête est toujours en cours dans ce dossier.»

Agente Mélanie Mercille, Service de police agglomération de Longueuil