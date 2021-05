DPJ: Les directeurs régionaux veulent être impliqués

Après le dépôt des recommandACTIONS de la commission Laurent, les DPJ des régions, dont celle de la Montérégie, veulent être impliquées dans les décisions que prendra le gouvernement Legault.

Dans une lettre conjointe diffusée mercredi soir, les 16 directeurs régionaux se sont dits prêts à s'investir dans l'important virage proposé.

«Nous avons la conviction que d’agir en prévention contribuera à diminuer le recours aux services de la protection de la jeunesse. Nous partageons cette volonté et souhaitons être contributifs et impliqués en tant que DPJ dans les actions à venir et les instances de suivis, convaincus que nous

sommes toujours plus forts quand nous agissons ensemble.»

Extrait de la lettre des directeurs régionaux de la DPJ