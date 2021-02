Du cinéma sans popcorn et aucune reprise pour les salles de spectacles

L'entreprise Les Cinémas RGFM, présente à Beloeil, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Drummondville, devrait rouvrir ses salles de cinéma le 27 février, après les annonces du gouvernement d'hier. Par contre, les diffuseurs de spectacles de la Montérégie et d'ailleurs se posent bien des questions pourquoi ils ont été ignorés et quand ils pourront reprendre.

Les exploitants de salles de cinémas poussent un soupir de soulagement mais beaucoup d'interrogations subsistent: il sera impossible de vendre des produits dans les concessions alimentaires, ce qui représente bien souvent 50% des revenus.

Le copropriétaire Frédéric Venne poursuit les discussions avec les différents joueurs de l'industrie notamment sur l'approvisionnement en film étrangers, la capacité réduite des salles en raison du couvre-feu et l'impossibilité de générer des revenus autonomes provenant des concessions.

Selon lui, avant l'interruption des activités, la capacité des salles avait déjà été revue pour s'assurer de la distanciation, la programmation sera remaniée en raison du couvre-feu en soirée il faudra porter le masque.

La décision de fermer les comptoirs alimentaires étonne Frédéric Venne et il espère une volte-face du gouvernement.

«Nous saluons la décisions mais avons des discussions pour savoir dans quelles conditions nous allons ouvrir nos cinémas. Au départ, nous avions eu l'information que l'on pourrait vendre ces produits. Finalement, on ne peut le faire et ce sont de gros revenus. Depuis octobre, nous avons pu bénéficier de l'aide de la SODEC, l'aide aux régions en alerte maximale et la Subvention au loyer du fédéral mais à un moment où nous moins de possibilités de présenter des films après le couvre-feu, nous espérons toujours une réponse favorable» Frédéric Venne, copropriétaire Cinémas RGFM



Par contre, Frederic Venne est clair: tout est mis en place à Drummondville, Beloeil et dans tous les autres cinémas pour assurer la sécurité des spectacteurs, selon des lignes directrices claires de la CNESST.

Le film d’animation familial québécois Félix et le trésor de Morgaä prendra l’affiche tout comme le drame La déesse des mouches à feu.

Espoir de réouverture en avril au Centre des Arts Juliette-Lassonde

Si le Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe avait repris ses activités à la fin août (après 5 mois), une autre fermeture, le 13 octobre 2020 a mis un terme aux espoirs d'une reprise en présentiel.

En janvier, le Centre des Arts avait pu ajuster sa programmation, afin d'offrir toutes les productions scolaires en formule virtuelle pour la saison 2020-2021.

L'annonce d'hier est comme un douche d'eau froide pour son directeur général et artistique Jean-Sylvain Bourdelais, qui respecte toutefois la décision.

Pourtant, M. Bourdelais rappelle que les mesures d'hygiène sont déjà rehaussées, que des stations de désinfection ont été installées dans l'établissement, que la distanciation physique est assurée par le fait qu'une rangée sur 2 est disponible.

«C'est comme un «mix-emotion» que nous vivons avec cette annonce... nous sommes en zone rouge et il y a toujours un couvre-feu et il faut être patient pour ne pas être fermé de nouveau. Nous espérons une réouverture en avril, 2 à 3 semaines suivant la semaine de relâche. En même temps, ca aurait été toute une logistique que de réorganiser une programmation en déplacant des spectacles qui étaient prévus après 20 heures: on imagine mal quelqu'un quitter le bureau pour voir un spectacle de Michel Rivard en après-midi. Il y a eu une petite maladresse entendue de la bouche du premier ministre, qui n'était peut-être pas volontaire: il a affirmé que l'objectif des ouvertures de cinéma est de divertir les familles, comme si c'est moins divertissant d'aller voir une pièce pour enfants.» Jean-Sylvain Bourdelais, directeur artistique et général du Centre des Arts Juliette-Lassonde

Centre des Arts Juliette-Lassonde: La salle du Centre des Arts Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe