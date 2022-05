Du tourisme et de l'histoire en 3D avec Explorez Longueuil 2.0

Longueuil lance une toute nouvelle version de son application mobile gratuite Explorez Longueuil, pour mieux découvrir son patrimoine et connaitre son histoire, mais en réalité augmentée. La deuxième mouture d'Explorez Longueuil permet entre autres de découvrir des vestiges du 17e siècle, un ancien moulin à vent au parc de la Baronnie ou le château fort de Longueuil.

Vous pourrez entre autres revivre les inondations printanières sur la Place Saint-Jean-Baptiste, revivre le calvaire normand, au pied de la cocathédrale.

Le contenu a été développé par deux finissants du Collège Champlain de Saint-Lambert, qui ont remporté le Défi innovant de la Ville de Longueuil, Francisco Fernandes et Alvaro Yovanny Hernandez, qui avaient remporté une bourse de 50 000$ en septembre 2021.

L’application compte maintenant 15 circuits dans chacun des arrondissements de la ville et des personnages historiques racontent au passage des anecdotes.

Etienne Dallaire est chef de service de la géomatique et des technologies innovantes et explique les nouvelles fonctionnalités de cette application, disponible depuis ce midi sur le Google Play et l'App Store.