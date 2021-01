Éclosion chez VegPro: une réforme de l'hébergement des travailleurs demandée

L'entreprise VegPro de Sherrington est au prise avec une deuxième éclosion importante de COVID-19 en moins d'un an: il semble que la proximité des postes de travail et de l'hébergement des travailleurs migrants temporaires seraient en cause et le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec demande depuis longtemps des changements aux conditions de vie de ces travailleurs.

Nous avons tenté de nouveau de joindre l'entreprise (en vain) pour connaître de vive voix les correctifs et mesures adoptées pour limiter la propagation du virus. Celle-ci assure collaborer de près avec la santé publique pour limiter la propagation. L'entreprise écrit «qu'elle traite chaque cas individuellement avec grande minutie alors que l'éclosion touche des travailleurs étrangers temporaires et d'autres employés à temps plein».

Selon nos sources, une trentaine de travailleurs seraient infectés mais tout près de 70 sont en isolement mais impossible de confirmer comment le virus s'est propagé dans les murs de l'entreprise et pourquoi une éclosion aussi rapide.

L'UPA avait déjà exprimé ses craintes sur nos ondes sur le sort des travailleurs étrangers infectés à la COVID-19 lors de la première éclosion en mai 2020. Une unité-mobile avait aussi été dépêchée sur place pour faire du dépistage rapide.

Le gouvernement fédéral est à revoir la réglementation sur les habitations de travailleurs étrangers quant la distanciation, la séparation des pièces: 77% des logements dédiés sont avec des lits superposés.

Le syndicat TUAC 501 avait par le passé tenter de syndiquer les travailleurs de l'entreprise mais en vain.

Plusieurs auraient été embauchés via des agences et beaucoup sont des travailleurs temporaires de l'Amérique du Sud, selon le représentant Julio Lara qui a l'habitude de travailler avec les travailleurs étrangers dans l'agroalimentaire.

Selon le syndicat, des travailleurs des travailleurs ne porteraient pas toujours le masque à l'usine, les postes sont exigus et les habitations regroupent plusieurs travailleurs

Le représentant local Julio Lara croit que des travailleurs étrangers ont peut-être peur de représailles de l'employeur et de dénoncer les lacunes dans l'usine.

«Ne pas porter de masque en milieu de travail, c'est inacceptable et l'employeur doit fournir une protection adéquate. Dans plusieurs usines, pour l'hébergement, il y a des lits superposés, les gens respirent le même air alors que l'on parle d'aération et de ventilation dans les CHSLD et les écoles. Ce ne sont pas des conditions décentes. En sachant que certains travailleurs temporaires craignent de ne pas être rappelé l'année d'après, certains peuvent craindre des pertes salariales ou carrément, que l'entreprise ne fasse plus appel à leurs services. Généralement, la santé publique agit rapidement. Il y a aussi toute la dynamique avec le contrôle des travailleurs d'agences dans certaines usines: ils ont côtoyé qui avant d'arriver de Montréal? Ils ont été dépisté quand? » Le représentant local des TUAC 501 Julio Lara

Michel Pilon est coordonnateur du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ). Il; voit la situation beaucoup plus largement que celle qui touche VegPro.

Le problème de l'exiguité des postes de travail a aussi maintes fois été ciblé comme un facteur de contamination, spécialement dans l'agroalimentaire.

Selon lui, le fédéral se penche sur la question des milieux de vie de ces travailleurs dans le moment, après plusieurs années d'inaction. Ces nouvelles normes, lorsqu'elles seront adoptées, permettront aux travailleurs d'avoir droit à de l'hébergement décent.

«C'était une question de temps avant que l'éclosion reprenne chez VegPro: lorsque l'on couche 4 par chambre avec des lits superposés, les postes de travail sont très près même si l'usine est moderne. La pandémie amène les gouvernements à réfléchir sur l'hébergement et le travail des travailleurs étrangers. Le gouvernement fédéral est actuellement en consultation sur les normes pour l'hébergement des travailleurs agricoles, le nombre de personnes par chambre, les lits superposés, le nombre de personne par mètre carré dans les aires communes. Nous demandons aussi des changements au Québec, via la CNESST pour les travailleurs, puisque ce sont des milieux de vie» Le représentant local des TUAC 501 Julio Lara

Du côté de la santé publique de la Montérégie, la porte-parole de la santé publique Chantal Vallée nous indique:

«Nous travaillons actuellement à soutenir l'entreprise comme nous le faisons dans tous les milieux en éclosion. Lorsque des éclosions se produisent dans les entreprises, notre équipe de santé au travail revoit les mesures mises en place et propose des bonifications au besoin pour mieux protéger la santé des travailleurs. Par ailleurs, il arrive que la santé publique doive annoncer qu'un milieu est en éclosion pour lancer un appel à la population de se faire tester».