Éclosion d'un virus très contagieux pour les chiens a Chambly

La Ville de Chambly recommande aux propriétaires de chiens d’éviter les deux parcs canins municipaux pour les deux prochaines semaines. C'est pour éviter la propagation d'une éclosion de la toux du chenil.

La toux du chenil est un virus très contagieux pour le meilleur ami de l'homme s'il est en contact avec d'autres chiens, comme c'est le cas aux parcs canins de l’avenue Simard et au parc Josephte-Chatelain. La proximité entre les animaux dans ces endroits serait responsable de l'éclosion, selon la Ville.

Elle se caractérise par la présence de symptômes respiratoires aigus et gênants, qui apparaissent soudainement. Parmi ceux-ci, il y a la toux rauque, sèche et persistante, des éternuements, des difficultés respiratoires, l'écoulement nasal et autres.

Les symptômes peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Les chiens peuvent contracter la maladie même s'ils ont été vaccinés. Ceux qui sont malades doivent être isolés.



La Ville installera des affiches d'information dès que possible dans les parcs canins pour aviser les usagers et limiter la propagation.

Les propriétaires de chiens qui ont des questions sur la toux du chenil sont invités à contacter un vétérinaire.