Éclosions de COVID-19 aux hôpitaux du Haut-Richelieu et Honoré-Mercier

En Montérégie, les hôpitaux du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et Honoré-Mercier, à Saint-Hyacinthe, s'ajoutent à la liste des établissements aux prises avec des éclosions de COVID-19, alors qu'ils sont considérés « froids » .

Le virus a réussi à s'y frayer un chemin, même si ces hôpitaux sont « froids », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas désignés pour accueillir des patients atteints.

À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 7e étage Sud est affecté depuis le 29 avril, date à laquelle les admissions ont cessé, selon ce que nous a indiqué le CISSS de la Montérégie-Centre.

Sept patients ont été déclarés positifs et envoyés en congé à la maison, ou transférés sur une unité rouge à l'Hôpital Charles-Le Moyne ou à l'Hôpital Saint-Lambert. Cinq employés atteints ont également été retirés du travail.

Les mesures de prévention et de contrôle des infections s’appliquent également dans le but de freiner la propagation.

Du côté de l'Hôpital Honoré-Mercier, c'est plus récent. Le porte-parole du CISSS de la Montérégie-Est, Hugo Bourgoin, confirme que 11 patients et 13 employés ont été infectés dans les derniers jours.

Les éclosions se seraient produites dans deux unités de médecine générale, où les admissions sont suspendues. Les patients infectés ont été transférés dans des hôpitaux désignés.

Hugo Bourgoin explique que tout est mis en place pour trouver la source de la contagion et limiter la propagation.

« Chaque fois qu'il y a une éclosion, comme c'est le cas à Honoré-Mercier, toutes les mesures sont prises pour protéger les patients et les employés, que ce soit dans des hôpitaux «froids» comme des hôpitaux où il y a des cas. C'est le Centre d'optimisation d'occupation des lits de soins intensifs qui gère les transferts de patients entre centres hospitaliers. En l'occurence ici, on parle de l'Hôpital Pierre-Boucher et de Charles-Le Moyne. »

- Hugo Bourgoin, porte-parole du CISSS de la Montérégie-Est