Économie: la croissance de la Montérégie serait de 6,4% en 2021

La relance économique en Montérégie devrait être plus rapide et vigoureuse que celle de l’ensemble du Québec en 2021, selon une étude économique de Desjardins et ce, malgré la pandémie. Comme il fallait s'y attendre, en 2020, la croissance économique de la région devrait être en baisse de 5%.

L'économiste senior du Mouvement Desjardins Chantal Routhier estime que la région devrait atteindre son niveau d’activité économique d’avant la crise en 2021 à 6,4% de croissance par rapport à 6,3% pour le Québec.

Le tout étant sujet à des changements si les fermetures de certains secteurs de l'économie étaient maintenues en zone rouge.

On misera entre autres sur l’agriculture et l'agroalimentaire qui n'ont pas trop été touchés par la pandémie tandis que le commerce de détails, l'hôtellerie et la restauration connaissaient des reculs en terme de pertes d'emplois

La poursuite de l'imposant chantier du Réseau Express Métropolitain ou du Solar Uniquartier à Brossard permettront à la région de bien s'en sortir.

On apprend aussi que dans la région, le télétravail a permis de sauver bien des emplois au sein de la région.

L'économiste senior au Mouvement Desjardins Chantal Routhier explique que la démographie joue favorablement pour la région, malgré une pandémie qui fait beaucoup de dommages économiques.

«Nous devrions retrouver, en 2021, les niveaux de croissance économique d'avant la pandémie, le tout étant conditionnelle aux différentes mesures sanitaires. Les loisirs, la culture, l'hotellerie sont les secteurs les plus durement touchés cette année. La croissance sera plus rapide par rapport aux Laurentides notamment où l'industrie aérospatiale a été durement touchée en pandémie. Il faut dire que la région compte une bonne population qui est en croissance de 0,8%, ce qui contribue à fournir de la main d'oeuvre. Il y a des chantiers économiques comme le REM qui permettent de créer des emplois, plusieurs développements immobiliers dans toute la Montérégie. » Chantal Routhier, économiste en chef Mouvement Desjardins

Plusieurs secteurs comme la restauration et l'hotellerie ont été durement touchés et il semble que ce n'est pas terminé.

En 2021, le taux de chômage devrait être bas par rapport à d'autres régions, mais tout dépendra encore là des mesures prescrites aux entreprises. On estime que 2020 pourrait se terminer à 8,6% de taux mais une amélioration est à prévoir en 2021.

«Le taux a atteint 14,2% en Montérégie lors du deuxième trimestre. On remarque toutefois une reprise de certaines activités et ils sont repartis à la baisse depuis ce temps et on pense que le taux pourrait se stabiliser et peut-être avoisiner le 6,5%. Il faut toutefois considérer les départs à la retraite qui seront nombreux. Il faut former ces gens qui peuvent venir d'autres secteurs économiques qui cherchent à intégrer d'autres emplois. Il y a un défi d'attraction important dans le manufacturier» Chantal Routhier, économiste en chef Mouvement Desjardins

Défi de la main d'oeuvre et marché résidentiel en baisse

2021 sera encore une année où le défi de la main d'oeuvre sera présent. Selon l'indice de remplacement de Mouvement, pour 100 employés qui prennent leur retraite, 73 seront aptes à combler les postes. Et en 2020, certains personnes ont dû se prévaloir de la Prestation canadienne universelle.

Selon le Mouvement Desjardins, entre février et août 2020, une perte de 2,8% des emplois a été enregistrée en Montérégie, comparativement à 3,7 % pour l’ensemble du Québec.

Il faudra aussi surveiller en 2021 le marché de la revente résidentielle, alors qu'on appréhende que le nombre de transactions en 2020.

«L'an prochain, le prix de revente conservera une bonne vigueur malgré la pandémie. On pense que la variation du prix de revente passera de 5,5 % cette année à 2,5% l'an prochain. C'est un peu plus vigoureux que ce que connaissent d'autres régions» Chantal Routhier, économiste en chef Mouvement Desjardins

En 2020, on prévoit un repli de 5% du PIB nominal montérégien.

72% des entreprises sondées par la Fédération des chambres de commerces du Québec évaluent que la pandémie a eu un impact négatif sur leur organisation à plusieurs égards.