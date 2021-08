Edgar Fruitier écope de 6 mois de prison pour attentat à la pudeur

Le comédien Edgar Fruitier a été condamné à six mois de prison cet après-midi au palais de justice de Longueuil. L'homme qui est maintenant âgé de 91 ans a été reconnu coupable l'été dernier d'attentat à la pudeur sur un jeune garçon de 15 ans.

Le juge a déploré le fait qu'Edgar Fruitier a profité de la vulnérabilité de l'adolescent sans considérer les lourdes conséquences de son comportement.

«Les gestes posés par l’accusé ont eu un effet dévastateur sur le plaignant. La responsabilité de l'accusé est entière. [...] La peine doit envoyer un message clair au public et à l'accusé » Le juge Marc Bisson La Couronne suggérait une peine de six à neuf mois de détention, tandis que la défense réclamait une sentence suspendue, vue l’âge avancé de l'homme.

La Couronne n’avait présenté comme preuve que le témoignage de la victime, lors de l’enquête préliminaire, et la défense, aucune.

Edgar Fruitier a été arrêté en juillet 2018 et a par la suite plaidé non coupable.

Les faits reprochés se seraient déroulés à trois reprises entre 1974 et 1976. Le premier évènement aurait eu lieu au chalet de l’accusé à Eastman, en Estrie, et les deux autres, à la résidence et au studio d’enregistrement d’Edgar Fruitier à Brossard.

Edgar Fruitier aurait attrapé sa victime par-derrière caressant son sexe commettant ainsi une agression sexuelle. L'adolescent travaillait à l'époque comme placier au théâtre La Marjolaine qui appartenait à M. Fruitier.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info)