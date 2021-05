ÉDUCATION: L'école secondaire de Chambly s'agrandit

Les travaux d'agrandissement de 158 M$ débutés en novembre à l'école secondaire de Chambly se poursuivront durant les deux prochaines années. En août 2023, ce sont quelque 2000 élèves qui feront leur entrée, soit 1 365 élèves de plus qu'actuellement.

Le bâtiment moderne certifié LEED Argent comportera de la lumière naturelle sera accrue, une acoustique améliorée, alors que les lieux de dîners seront conviviaux.

«Notre vision repose sur l’aménagement, dans la partie actuelle de l’école, de lieux similaires aux espaces qui seront nouvellement créés. Une fois l’école agrandie, son architecture et sa configuration seront harmonisées et mettront en valeur des espaces de collaboration pour les élèves, tant sur le plan de la pédagogie que de celui de la socialisation.» Luc Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire des Patriotes

Un atelier culinaire et un carrefour d’apprentissage ainsi que l’ajout de cinq plateaux sportifs sont dans les plans. Au cœur de ces espaces, un atrium, passage obligé des élèves, contribuera à varier et à dynamiser les activités scolaires. De plus, un auditorium multifonctionnel d’une capacité d’environ 400 personnes sera intégré.

L'école arborera également une toute nouvelle identité avec des accents de bleu de même que des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.