Élections 2021: le maire Claude Corbeil confirmera ses intentions à la fin mai

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil devrait faire part de ses intentions de briguer la mairie ou non à la fin mai ou au début juin. Il était l'invité de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe ce midi.

M. Corbeil, qui est producteur agricole en plus d'être premier magistrat se donne encore le temps de réfléchir mais plusieurs éléments guideront sa réflexion.

Évidemment, en 2021, il faudra encore composer avec les nombreux défis de la pandémie dans la gestion municipale.

«J'aurais le goût de vous dire à la blague, en regardant un récent sondage sur les professions, que les producteurs agricoles sont parmi les plus appréciés de la population et les politiciens sont au bas du classement! Les questions que je me pose sont: comment je peux mieux servir les citoyens? Quels sont les projets? Je vais répondre quelque part à la fin mai ou juin. Je suis arrivé à l'hôtel de ville il y a 7 ans: être maire c'est un privilège. Le rôle d'un maire est d'avoir de la vision, d'être à l'écoute des citoyens et travailler à préserver le bas de laine des citoyens. Il faut aussi des consensus et aimer sa ville.»

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil