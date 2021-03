ÉLECTIONS À SAINT-JEAN: Guy Desrochers veut s'attaquer à la trame commerciale

L'ex-officier militaire Guy Desrochers sera le candidat du district 6 de l'Équipe Andrée Bouchard en vue des prochaines élections à Saint-Jean. Le scénario est maintenant clair: ce sera une bataille à trois dans ce district avec l'indépendante sortante Patricia Poissant et le candidat de l'Équipe Alain Laplante Pierre Boudreau.

Il s'agit du district qui comprend les quartiers Notre-Dame-de-Lourde et Saint-Gérard-Ouest.

Patricia Poissant a quitté l'Équipe pour Saint-Jean mais entend maintenir son siège en vue des prochaines élections.

En janvier 2021, avec l'Équipe Alain Laplante, Pierre Boudreau annonçait ses intentions de mieux sécuriser les déplacements des enfants qui vont à l'École Notre-Dame-de-Lourde et aussi, de mieux harmoniser les critères d'urbanisme dans le district, alors que l'on y trouve des duplex, des résidences unifamiliales et du commercial.

De son côté, Guy Desrochers a étudié au baccalauréat en administration des affaires à l'Université de Montréal et à l'Université Queens. C'est dire qu'avec cette candidature, le tiers de l'Équipe Andrée Bouchard est dévoilé.

Il a participé à une dizaine de missions à l'étranger et a travaillé au Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est aussi propriétaire de la Maison patrimoniale McGinnis.

L'homme aussi été producteur agricole de grande culture pendant plusieurs années à Sainte-Anne-de-Sabrevois et habite Saint-Jean depuis 25 ans.

Mais il est aussi particulièrement interpellé par le fait que le Réseau Express Métropolitain ne sera pas prolongé vers Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Il faut plus d'accord et de sérieux au conseil pour que l'on soit vu comme une ville sérieuse qui veut avancer vers quelque chose de plus gros. La trame commerciale de la rue Saint-Jacques est un enjeu majeur, la circulation dans NDL dans les quartiers et près de l'école mais aussi, la venue du REM aiderait beaucoup dans NDL, dans l'axe de la 10 et de la 35. Ce serait bon autant pour l'économie que pour la mobilité et il ne faut pas lâcher»

Guy Desrochers, candidat district 6 pour l'Équipe Andrée Bouchard