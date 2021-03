ÉLECTIONS À SAINT-JEAN: Patrick Beausoleil prône une meilleure gestion financière

A Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante est en voie de compléter son équipe pour les élections avec l'annonce de Patrick Beausoleil dans le district 4, celui de Saint-Eugène. La semaine dernière, il confirmait la candidature de Louise Lemieux dans le district 3.

M. Beausoleil en est à sa troisième expérience et la deuxième avec l'Équipe du maire sortant et c'est Jean Fontaine qui est l'actuel conseiller de ce district. L'Équipe Andrée Bouchard n'a pas encore précisé qui sera son ou sa candidate dans ce secteur.

C'est dire qu'il ne reste que 2 candidatures à annoncer dans le camp de M. Laplante.

Patrick Beausoleil est directeur de gestion immobilière pour le Fonds de placement immobilier BTB. Il gère 39 immeubles du Grand Montréal et mise sur cette expertise pour le développement des infrastructures mais aussi pour une pleine saine gestion des finances publiques dans les années futures.

M. Beausoleil est très préoccupé par le développement des espaces verts, il avait déposé un mémoire la sauvegarde du Club de Golf St-Jean et en fera un point important en campagne.

«Quand on développe, il faut le faire dans le respect des gens et faire une gestion serrée de l'argent des contribuables. Ca fait 15 ans que j'habite dans Saint-Eugène avec mes enfants. C'était impensable de dénaturer le golf dans Saint-Eugène, de le garder ouvert sans le conserver dans son intégralité. C'est non seulement un espace de qualité mais il faut le garder tel qu'il est dans le futur. Même chose pour nos espaces verts»

Patrick Beausoleil, candidat Équipe Alain Laplante