Élections en 2021: l'UMQ veut que l'intimidation auprès des élus cesse

L'Union des municipalités du Québec lance une campagne nationale pour que le harcèlement envers les élus et aspirants élus au municipal cesse en année électorale. 2021 risque d'être une année où les candidats et candidates feront davantage campagne sur les médias sociaux, ce qui implique des dérapages et des écarts de conduite de citoyens.

Même si la vaccination va bon train, il faut s'attendre à des élections municipales atypiques et l'UMQ craint que les dérapages de certains individus ne fassent en sorte de dissuader de bons candidats de présenter leurs idées et d'en débattre sainement. Dans certains cas, des individus utilisent même des avatars ou des fausses identités pour arriver à leurs fins

Dans la région, en 2020, rappelons notamment le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu alors que la Ville intente une poursuite de 540 000$ contre 9 partisans du maire Alain Laplante, qui aurait tenté de discréditer le Groupe des 9, avec des sorties sur Facebook et des menaces.

Rappelons aussi l'exemple de Chambly, où sous le règne du maire Denis Lavoie, des citoyens et élus ont dit être intimidés. L'élection d'Alexandra Labbé aura toutefois contribué à changer le climat entre les citoyens et élus avec une approche collaborative.

Sans demander des changements législatifs, l'UMQ souhaite que l'on valorise l'engagement politique et les idées plutôt que d'attaquer les personnes sur leur intégrité, leur statut et en les menacant de toutes sortes de facons.

La présidente et mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy a en tête des cas où des candidats refusent de se présenter en raison d'harcèlement, de libelle sur les médias sociaux.

«Cela met en danger nos instituitions et notre démocratie. Ce n'est pas parce que c'est de la poltique que tout est permis. Beaucoup de gens ne seront pas intéressés à la politique et avec la pandémie, on sent plus d'agressivité sur les médias sociaux. La campagne 2021 risque d'ailleurs de se passer pas mal par les médias et médias sociaux: dans les derniers mois, des élus ont démissionné en raison de menaces. On peut s'attaquer aux idées, débattre sainement mais ca ne doit jamais se faire au détriment de l'individu Il y a des lois sur l'intimidation et le harcèlement ou le libelle, nous voulons d'abord changer les facons de faire et l'attitude pour que l'on puisse se parler en tout respect» Suzanne Roy, présidente UMQ et mairesse de Sainte-Julie

Et le taux de participation, le porte-à-porte des candidats et les visites d'organismes et entreprises seront chamboulés par la pandémie

L'UMQ est consciente que la donne risque de changer en vue des prochaines élections, malgré l'apparition de vaccins contre la COVID-19.

«Tous les contacts humains seront minimisés. Même dans la distribution de dépliants, il faudra changer les facons de faire tout comme les visites. Il faudra favoriser le vote par correspondance, avoir des sections de vote dans des résidences, il faudra allonger les heures du vote par anticipation. Même si la vaccination est commencée, ca risque de changer la donne passablement.» Suzanne Roy, présidente UMQ et mairesse de Sainte-Julie

Union des municipalités du Québec-Suzanne Roy est la présidente de l'Union des municipalités du Québec