ÉLECTIONS FÉDÉRALES: toujours en attente de résultats dans Brome-Missisquoi

On attend toujours les résultats finaux dans six circonscriptions du Québec à la suite de l'élection du gouvernement libéral minoritaire, lundi. Les nombreux bulletins posteaux, on parle de quelque 1 400 dont le décompte devrait se terminer ce mercredi, pourraient changer la donne.

La lutte est serrée notamment dans Brome-Missisquoi. La bloquiste Marilou Alarie a une mince avance de 147 voix sur Pascale St-Onge. La Libérale est toujours dans la course après avoir mené pendant une bonne partie de la soirée électorale.

Vincent Duhamel est troisième avec 16,2 % des voix devant Andrew Panton, du NPD, avec 6,3 % alors qu'Alexis Stogowski, du Parti populaire du Canada, est cinquième avec 3,3%.

La circonscription était orpheline au moment du déclenchement des élections, la députée libérale Lyne Bessette ayant décidé de ne pas se représenter.

Ailleurs

C'est toujours l'impasse aussi dans les circonscriptions de Longueuil-Saint-Hubert, Châteauguay-Lacolle et Berthier-Maskinongé, où les avances des bloquistes sont pourtant très confortables.

À Trois-Rivières aussi, les candidats, dont l'ancien maire Yves Lévesque qui se présente sous la bannière conservatrice, se suivent de près.