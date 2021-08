Élections fédérales: Un nouveau parti tentera de se tailler une place

Un nouveau venu en politique tentera sa chance dans la circonscription de Saint-Jean aux prochaines élections fédérales. Jean-Charles Cléroux se présente sous la bannière du tout nouveau Parti Libre Canada.

Conférencier et motivateur, cet ancien gestionnaire de patrimoine impliqué dans sa communauté souhaite faire de la politique autrement.

La mission du parti est de redonner le pouvoir entre les mains de la société plus souvent qu'aux quatre ans par des mécanismes démocratiques déjà existants, comme les référendums. Il souhaite aussi être «à l’écoute des uns et des autres pour que tous arrivent à vivre sans souci d’argent et de temps».

S'il a quitté la circonscription pour s'installer à Farnham, M. Cléroux y a tout de même résidé durant une dizaine d'années.