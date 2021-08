Élections fédérales: Yves-François Blanchet officiellement candidat

Yves-François Blanchet est officiellement candidat dans la circonscription Beloeil-Chambly. Au lendemain du Conseil général, le chef du Bloc Québécois a déposé son bulletin de candidature signé par près de 250 personnes au bureau du directeur du scrutin.

M. Blanchet entame ainsi la deuxième semaine de campagne en vue du vote le 20 septembre. Déjà, il a fait connaître sa plateforme adoptée dimanche à Saint-Hyacinthe. Une centaine de délégués étaient sur place pour l'occasion, où distanciation physique, porte du masque et preuve vaccinale étaient de mise.

S'il est élu, le Bloc veut imposer des peines plus sévères pour les crimes liés à la violence familiale, cesser d’appliquer la Loi sur les langues officielles dans les entreprises québécoises, ne plus percevoir la TPS sur les factures d'Hydro-Québec, lancer une campagne pour redorer l’image du Québec en plus de taxer davantage les grandes fortunes.

Même s'il sillonnera la province, M. Blanchet promet de venir rencontrer ses électeurs de la Montérégie le plus souvent possible.